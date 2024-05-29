Конте выдвинул требование «Наполи»

Антонио Конте в обозримом будущем может получить должность главного тренера «Наполи». Как стало известно Il Mattino, в ходе переговоров Конте выдвинул требование – специалист хочет включить в контракт пункт, по которому он может уйти из клуба по завершению каждого из сезонов.

В то же время источник отмечает, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис готов серьёзно поддержать Конте, выделив на летние трансферы 230 миллионов евро.

«Наполи» завершил чемпионат Италии лишь на десятом месте. В следующем сезоне команда не выступит в еврокубках.

Добавим, что Антонио Конте больше года не имеет клуба после ухода из «Тоттенхэма».