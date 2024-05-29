В «Ювентусе» растёт оптимизм насчёт того, что Рабио продлит контракт

Туринский «Ювентус» всерьёз надеется на то, что полузащитник Адриен Рабио продлить контракт с командой. Действующее соглашение француза со «старой синьорой» истекает в июле.

По информации от La Gazzetta dello Sport, в «Ювентусе» растёт оптимизм насчёт того, что футболист согласится на условия и продлить контракт с командой. Новый тренер Тьяго Мотта не против того, чтобы опытный хавбек остался в Турине.

29-летний Рабио перебрался в «Ювентус» летом 2019 года на правах свободного агента из французского «ПСЖ». В минувшем розыгрыше итальянской Серии А полузащитник отметился 5 голами и 3 результативными передачами.