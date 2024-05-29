Камада решил, где продолжит карьеру

Японский полузащитник Даити Камада близок к продлению сотрудничества с римским «Лацио». Об этом посредством социальных сетей отрапортовал инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно источнику, стороны уже провели переговоры и достигли устной договоренности. Камаду хотел переманить английский «Кристал Пэлас», однако японец решил остаться в столице Италии.

В минувшем сезоне Даити провел 38 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.

Добавим, что в прошлом розыгрыше Серии А римский клуб финишировал на седьмой строчке в таблице.