Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» не намерен продавать Кварацхелию

29 Мая 2024 • 11:35 Комментировать

Итальянский «Наполи» не хочет продавать своего вингера Хвичу Кварацхелию в летнее трансферное окно. По информации от Il Corriere dello Sport, у «партенопеи» нет никакого желание расставаться с грузинским футболистом, которого хочет подписать французский «ПСЖ».

Как сообщает источник, новым тренером «Наполи» вскоре с большой долей вероятности станет Антонио Конте. Итальянский специалист хотел бы сохранить в команде Кварацхелию, которого считает одним из ключевых футболистов.

Хвича в минувшем розыгрыше чемпионата Италии отметился 11 голами и 6 результативными передачами. 23-летний вингер провёл второй сезон в составе «Наполи».

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Кто выйдет из группы смерти на Евро-2024 Хави проведёт переговоры с топ-клубом АПЛ – известно название Флик принял решение о будущем Левандовски в «Барселоне» Киммих ответил на предложение «Барселоны» «Реал» потерял Лунина перед финалом Лиги чемпионов 28 команд уже вышли в Лигу чемпионов – весь список «Аталанта» Миранчука лишила Италию шестой путёвки в Лигу чемпионов Определились все 20 команд АПЛ на следующий сезон «Манчестер Сити» обратился к трём клубам «Манчестер Юнайтед» принял окончательное решение по тен Хагу
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Болельщики «Баварии» ошарашены новостью о назначении Компани главным тренером
Спортивные новости
Канарейкин рассказал, за счет чего чехи победили на ЧМ Кожевников: Россия на ЧМ билась бы за самые высокие места Рыбин оценил выступление Чехии на ЧМ Экс-главный тренер сборной России: У нас хоккей менее агрессивный, чем на Западе Канарейкин рассказал о своей реакции на поражение Канады в полуфинале ЧМ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
15 Мая
21:39 · Украина. Кубок
«Шахтёр» в 14-й раз в истории завоевал Кубок Украины
11 Июля
19:50 · Украина. Премьер-лига
Определена дата старта нового сезона чемпионата Украины
15 Декабря
15:36 · Украина. Кубок
В 1/4 финала Кубка киевское «Динамо» сыграет с «Александрией», «Шахтёр» - со «Львовом»
27 Октября
21:35 · Украина. Кубок
Киевское «Динамо» и «Шахтёр» прошли в 1/4 финала Кубка
18 Августа
21:49 · Украина. Кубок
На Украине тренер напал на арбитра во время матча Кубка видео
13 Мая
23:43 · Украина. Кубок
Луческу: «Выигранные трофеи - всегда очень важно»
22:48 · Украина. Кубок
Сёмин: «Луческу – пример победного спортивного долголетия»
21:40 · Украина. Кубок
Киевское «Динамо» оформило золотой дубль, дожав «Зарю» в кубковом овертайме
11 Мая
22:49 · Украина. Кубок
​«Динамо» Киев – «Заря»: прогноз на финал Кубка Украины – 13 мая 2021
21 Апреля
17:57 · Украина. Кубок
Киевское «Динамо» пробилось в финал, разгромив «Агробизнес»
03 Марта
22:39 · Украина. Кубок
«Шахтёр» сенсационно вылетел из Кубка, проиграв сопернику из первой лиги
20:51 · Украина. Кубок
«Динамо» едва сенсационно не вылетело из Кубка в матче с «Колосом»
09 Июля
00:30 · Украина. Кубок
«Динамо» завоевало Кубок Украины, обыграв «Ворсклу» в бесконечной серии пенальти
02 Июля
20:53 · Украина. Кубок
Финал Кубка Украины может стать первым матчем со зрителями
26 Июня
00:34 · Украина. Кубок
Финал Кубка Украины повторно перенесён в другой город
Все новости
Рекомендуем