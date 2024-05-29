«Наполи» не намерен продавать Кварацхелию

Итальянский «Наполи» не хочет продавать своего вингера Хвичу Кварацхелию в летнее трансферное окно. По информации от Il Corriere dello Sport, у «партенопеи» нет никакого желание расставаться с грузинским футболистом, которого хочет подписать французский «ПСЖ».

Как сообщает источник, новым тренером «Наполи» вскоре с большой долей вероятности станет Антонио Конте. Итальянский специалист хотел бы сохранить в команде Кварацхелию, которого считает одним из ключевых футболистов.

Хвича в минувшем розыгрыше чемпионата Италии отметился 11 голами и 6 результативными передачами. 23-летний вингер провёл второй сезон в составе «Наполи».