Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» и Рабио установили дедлайн переговоров по новому контракту

29 Мая 2024 • 10:19 Комментировать

Туринский «Ювентус» в ближайшее время должен определиться с судьбой своего полузащитника Адриена Рабио. Напомним, у французского футболиста летом истекает контракт со «старой синьорой».

По информации от La Gazzetta dello Sport, будущее Рабио будет решено в ближайшие 15 дней. Если Адриена не устроят предложенные условия, он примет решение покинуть «Ювентус» на правах свободного агента.

Напомним, Рабио был одним из ключевых игроков для бывшего тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Новый наставник команды Тьяго Мотта считает Адриена не столь важным футболистом для своей системы.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Кто выйдет из группы смерти на Евро-2024 Хави проведёт переговоры с топ-клубом АПЛ – известно название Флик принял решение о будущем Левандовски в «Барселоне» Киммих ответил на предложение «Барселоны» Флик изменил решение «Барселоны» по Витору Роке и забраковал одного футболиста «Реал» потерял Лунина перед финалом Лиги чемпионов 28 команд уже вышли в Лигу чемпионов – весь список «Аталанта» Миранчука лишила Италию шестой путёвки в Лигу чемпионов Определились все 20 команд АПЛ на следующий сезон «Манчестер Сити» обратился к трём клубам
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина «Барселона» объявила об увольнении Хави
Спортивные новости
Экс-главный тренер сборной России: У нас хоккей менее агрессивный, чем на Западе Канарейкин рассказал о своей реакции на поражение Канады в полуфинале ЧМ «Флорида» переиграла «Рейнджерс» и сравняла счёт в серии Рыбин: Теперь чемпионат мира – это странный турнир Плющев: Я не ожидал, что Канада не выйдет в финал Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Мая
10:19 · Италия. Серия А
«Ювентус» и Рабио установили дедлайн переговоров по новому контракту
08:03 · Италия. Серия А
Анчелотти назвал футболиста, которого нужно бить каждый день 2
04:06 · Италия. Серия А
Буффон: «Конте и «Наполи» – идеальный союз»
03:24 · Италия. Серия А
Буффон оценил назначение Мотты тренером «Ювентуса»
03:24 · Италия. Серия А
​Маркеджани: «Пиоли пытался научить «Милан» играть по-другому»
01:59 · Германия. Бундеслига
Румменигге: «Уверен, Маротта сможет продлить контракт Лаутаро Мартинеса»
01:35 · Италия. Серия А
​Тарделли удивлён расставанием «Милана» с Пиоли
01:33 · Италия. Серия А
Щесны интересен двум клубам – вратарь не хочет покидать «Ювентус»
01:11 · Италия. Серия А
«Интер» может выставить на продажу ключевого игрока слухи
00:54 · Англия. Премьер-лига
«Интер» может подписать защитника «Манчестер Юнайтед» всего за 12 млн евро
00:07 · Италия. Серия А
«Интер» проведёт переговоры по новому контракту Индзаги
28 Мая
23:27 · Италия. Серия А
Кассано раскритиковал Симоне Индзаги: «Он не такой выдающийся тренер, каким его выставляют» 1
23:02 · Италия. Серия А
Инсайдер Романо высказался об интересе «ПСЖ» к Кварацхелии
22:57 · Италия. Серия А
Гуарин рассказал, как алкоголь испортил его жизнь
21:53 · Италия. Серия А
Источник: Кварацхелия хочет перейти в «ПСЖ» слухи
Все новости
Рекомендуем