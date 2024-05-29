«Ювентус» и Рабио установили дедлайн переговоров по новому контракту

Туринский «Ювентус» в ближайшее время должен определиться с судьбой своего полузащитника Адриена Рабио. Напомним, у французского футболиста летом истекает контракт со «старой синьорой».

По информации от La Gazzetta dello Sport, будущее Рабио будет решено в ближайшие 15 дней. Если Адриена не устроят предложенные условия, он примет решение покинуть «Ювентус» на правах свободного агента.

Напомним, Рабио был одним из ключевых игроков для бывшего тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Новый наставник команды Тьяго Мотта считает Адриена не столь важным футболистом для своей системы.