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Чемпионат Италии. Серия А

Анчелотти назвал футболиста, которого нужно бить каждый день

29 Мая 2024 • 08:03 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре нападающего «Милана» Рафаэла Леау.

«В «Милане» есть большой талант. Я говорю о Рафаэле Леау. Но его нужно немного воспитать. Будь он футболистом моей команды, я бы был его каждый день», - передает слова итальянского наставника La Repubblica.

В сезоне-2023/2024 португальский нападающий провел за миланский клуб 46 поединков. Леау записал на свой счет 14 забитых мячей и 14 голевых передач. Срок контракта между игроком и «россонери» рассчитан до 2028 года. Его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

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