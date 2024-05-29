Анчелотти назвал футболиста, которого нужно бить каждый день

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре нападающего «Милана» Рафаэла Леау.
«В «Милане» есть большой талант. Я говорю о Рафаэле Леау. Но его нужно немного воспитать. Будь он футболистом моей команды, я бы был его каждый день», - передает слова итальянского наставника La Repubblica.
В сезоне-2023/2024 португальский нападающий провел за миланский клуб 46 поединков. Леау записал на свой счет 14 забитых мячей и 14 голевых передач. Срок контракта между игроком и «россонери» рассчитан до 2028 года. Его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.
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