Буффон: «Конте и «Наполи» – идеальный союз»

Бывший голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон оценил перспективу назначения Антонио Конте в «Наполи».

Экс-тренер «Интера» и «Ювентуса» в скором времени может занять пост у руля неаполитанцев, о чём уже сообщили различные авторитетные ресурсы.

«На мой взгляд, это идеальный союз, для которого настало самое подходящее время. Конте найдёт в «Наполи» те эмоции, в которых он нуждается, а «Наполи» получит настоящего лидера, который необходим клубу в нынешней ситуации», – поведал в беседе с Mediaset Буффон.

Последнее на данный момент место работы Антонио Конте – «Тоттенхэм». Итальянец покинул лондонский клуб в марте прошлого года.