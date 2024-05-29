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Чемпионат Италии. Серия А

Буффон: «Конте и «Наполи» – идеальный союз»

29 Мая 2024 • 04:06 Комментировать
Наполи
0:0
Лечче

Бывший голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон оценил перспективу назначения Антонио Конте в «Наполи».

Экс-тренер «Интера» и «Ювентуса» в скором времени может занять пост у руля неаполитанцев, о чём уже сообщили различные авторитетные ресурсы.

«На мой взгляд, это идеальный союз, для которого настало самое подходящее время. Конте найдёт в «Наполи» те эмоции, в которых он нуждается, а «Наполи» получит настоящего лидера, который необходим клубу в нынешней ситуации», – поведал в беседе с Mediaset Буффон.

Последнее на данный момент место работы Антонио Конте – «Тоттенхэм». Итальянец покинул лондонский клуб в марте прошлого года.

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