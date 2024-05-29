Буффон оценил назначение Мотты тренером «Ювентуса»

Легендарный экс-голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, что думает о скором приходе в клуб нового главного тренера Тьяго Мотты.

41-летний итальянец бразильского происхождения добился успеха с «Болоньей», сумев вывести её в Лигу чемпионов по итогам сезона. По заявлениям множества достоверных источников, в ближайшее время наставник займёт пост во главе туринского гранда.

«Я не нахожусь в «Ювентусе» уже три-четыре года, поэтому не могу знать в деталях обо всех проблемах, но у меня есть предположения. Идея начать новый цикл с Моттой указывает на желание клуба сменить курс развития. Зная Тьяго и принимая во внимание работу, которую он проделал ранее, хочу сказать, что ему необходимо дать время. Очевидно, что у него есть амбиции», – заявил в интервью Mediaset Буффон.