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Чемпионат Италии. Серия А

Буффон оценил назначение Мотты тренером «Ювентуса»

29 Мая 2024 • 03:24 Комментировать
Ювентус
2:0
Монца

Легендарный экс-голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, что думает о скором приходе в клуб нового главного тренера Тьяго Мотты.

41-летний итальянец бразильского происхождения добился успеха с «Болоньей», сумев вывести её в Лигу чемпионов по итогам сезона. По заявлениям множества достоверных источников, в ближайшее время наставник займёт пост во главе туринского гранда.

«Я не нахожусь в «Ювентусе» уже три-четыре года, поэтому не могу знать в деталях обо всех проблемах, но у меня есть предположения. Идея начать новый цикл с Моттой указывает на желание клуба сменить курс развития. Зная Тьяго и принимая во внимание работу, которую он проделал ранее, хочу сказать, что ему необходимо дать время. Очевидно, что у него есть амбиции», – заявил в интервью Mediaset Буффон.

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Ювентус Джанлуиджи Буффон Тьяго Мотта ещё теги

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