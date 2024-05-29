​Маркеджани: «Пиоли пытался научить «Милан» играть по-другому»

Бывший итальянский голкипер Лука Маркеджани прокомментировал последние вести из «Милана», руководство которого решило досрочно прекратить сотрудничество со Стефано Пиоли. Маркеджани считает, что деятельность Пиоли в качестве наставника клуба следует воспринимать с уважением.

- Я уважаю в Пиоли то, как он пытался вовлечься в деятельность и жизнь команды. Он придал «Милану» другую игру, причём иногда прямо по ходу одного матча. И это очень ценное качество для сегодняшнего тренера, - цитирует слова Маркеджани pianetamilan.it.

Стефано Пиоли тренировал «Милан» с 2019 года.