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Чемпионат Италии. Серия А

​Маркеджани: «Пиоли пытался научить «Милан» играть по-другому»

29 Мая 2024 • 03:24 Комментировать

Бывший итальянский голкипер Лука Маркеджани прокомментировал последние вести из «Милана», руководство которого решило досрочно прекратить сотрудничество со Стефано Пиоли. Маркеджани считает, что деятельность Пиоли в качестве наставника клуба следует воспринимать с уважением.

- Я уважаю в Пиоли то, как он пытался вовлечься в деятельность и жизнь команды. Он придал «Милану» другую игру, причём иногда прямо по ходу одного матча. И это очень ценное качество для сегодняшнего тренера, - цитирует слова Маркеджани pianetamilan.it.

Стефано Пиоли тренировал «Милан» с 2019 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Лука Маркеджани ещё теги
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