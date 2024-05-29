​Тарделли удивлён расставанием «Милана» с Пиоли

Бывший чемпион мира в составе итальянской сборной, Марко Тарделли, удивлён расставанием «Милана» со Стефано Пиоли. Тот проработал в клубе почти пять лет, но сейчас уже известно, что дальше пути Пиоли и «Милана» расходятся - у команды будет новый тренер, но его личность пока что не раскрыта.

- Я удивлён, думал, что Пиоли может ещё остаться. Я бы не стал расставаться с ним. Разве что если бы они пригласили Конте, но, похоже, он выдвинул невыполнимые условия, - цитирует слова Тарделли pianetamilan.it.

Стефано Пиоли возглавлял «Милан» с 8 октября 2019 года. Он привёл клуб к победе в чемпионате Италии в 2022 году.