Щесны интересен двум клубам – вратарь не хочет покидать «Ювентус»

Будущее голкипера Войцеха Щесны в «Ювентусе» остаётся неопределённым.

Согласно информации, распространившейся недавно в СМИ, новый рулевой «бьянконери» не видит в своей команде опытного поляка – он планирует сделать ставку на Микеле ди Грегорио, которого туринцы намерены приобрести у «Монцы». По заявлениям инсайдера Николо Скиры, интерес к Щесны уже проявили два неназванных зарубежных клуба, но сам 34-летний футболист по-прежнему надеется остаться в «Ювентусе» до 2025 года, когда истечёт его контракт.

В минувшем сезоне Войцех Щесны отыграл за «старую синьору» 35 матчей, пропустив 30 голов.