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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» может выставить на продажу ключевого игрока слухи

29 Мая 2024 • 01:11 Комментировать
Верона
2:2
Интер Милан

«Интер» не может согласовать условия нового контракта с нападающим Лаутаро Мартинесом.

Руководство «нерадзурри» надеется достичь договорённости с капитаном до начала нового сезона, но сделать это будет непросто – в настоящий момент стороны далеки от заключения сделки. Как сообщает журналист Фабрицио Бьязин, клуб рассчитывает получить конкретный ответ от агента Мартинеса уже в ближайшее время. Если 26-летний аргентинец так и не согласится на компромисс, «Интер» с высокой вероятностью выставит его на продажу, чтобы не потерять бесплатно в будущем.

Действующий договор Лаутаро Мартинеса рассчитан до 2026 года. Стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 110 млн евро.

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