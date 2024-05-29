«Интер» не может согласовать условия нового контракта с нападающим Лаутаро Мартинесом.

Руководство «нерадзурри» надеется достичь договорённости с капитаном до начала нового сезона, но сделать это будет непросто – в настоящий момент стороны далеки от заключения сделки. Как сообщает журналист Фабрицио Бьязин, клуб рассчитывает получить конкретный ответ от агента Мартинеса уже в ближайшее время. Если 26-летний аргентинец так и не согласится на компромисс, «Интер» с высокой вероятностью выставит его на продажу, чтобы не потерять бесплатно в будущем.

Действующий договор Лаутаро Мартинеса рассчитан до 2026 года. Стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 110 млн евро.