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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» проведёт переговоры по новому контракту Индзаги

29 Мая 2024 • 00:07 Комментировать
Верона
2:2
Интер Милан

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги может продлить контракт с клубом.

«Нерадзурри» завоевали своё 20-е скудетто в текущем сезоне под руководством итальянского наставника. Официальные лица клуба неоднократно заявляли о намерении продлить договор Индзаги, истекающий в следующем году. По сообщениям FcInterNews, уже на следующей неделе агент рулевого встретится с представителями «Интера» для обсуждения условий нового соглашения.

Симоне Индзаги возглавляет миланский гранд в лета 2021 года. При тренере команда дважды выиграла Кубок Италии и трижды стала победителем Суперкубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги

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