«Интер» проведёт переговоры по новому контракту Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги может продлить контракт с клубом.

«Нерадзурри» завоевали своё 20-е скудетто в текущем сезоне под руководством итальянского наставника. Официальные лица клуба неоднократно заявляли о намерении продлить договор Индзаги, истекающий в следующем году. По сообщениям FcInterNews, уже на следующей неделе агент рулевого встретится с представителями «Интера» для обсуждения условий нового соглашения.

Симоне Индзаги возглавляет миланский гранд в лета 2021 года. При тренере команда дважды выиграла Кубок Италии и трижды стала победителем Суперкубка страны.