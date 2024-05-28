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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано раскритиковал Симоне Индзаги: «Он не такой выдающийся тренер, каким его выставляют»

28 Мая 2024 • 23:27 Комментировать

Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о наставнике «Интера» Симоне Индзаги.

«Индзаги не такой выдающийся тренер, каким его выставляют: в этом году он выиграл Серию А, но до этого проиграл её дважды. Его результаты гораздо хуже, чем должны были быть. Его состав настолько сильнее остальных, что я не удивлён его победе, – цитирует бывшего футболиста издание Goal.

Напомним, что Индзаги в прошедшем сезоне привёл «нерадзурри» к победе в первенстве Италии. Что касается Лиги чемпионов, то коллектив остановился на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч мадридскому «Атлетико».

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Сегодня, 29 Мая
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