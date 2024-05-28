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Инсайдер Романо высказался об интересе «ПСЖ» к Кварацхелии

28 Мая 2024 • 23:02 Комментировать
Мец
0:2
ПСЖ

Знаменитый инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией об интересе «Пари Сен-Жермен» к вингеру «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

Если верить слухам, именно парижский гранд в настоящий момент является главным претендентом на грузинского футболиста. По сведениям Романо, «ПСЖ» действительно очень интересен Кварацхелия – в клубе высоко оценивают способности игрока. При этом, как отмечает трансферный эксперт, намерение «Наполи» остаётся прежним – «адзурри» не хотят продавать свою звезду.

Недавно в СМИ появились известия о готовности Хвичи Кварацхелии перебраться в «ПСЖ». Портал Transfermarkt оценивает стоимость лидера атаки «Наполи» в 80 млн евро.

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