Гуарин рассказал, как алкоголь испортил его жизнь

Экс-хавбек «Интера» и сборной Колумбии Фредди Гуарин высказался о своих вредных привычках.

«Я алкоголик. За последние три года я достиг дна зависимости. Я больше не работал, потерял чувство собственного достоинства, доверие близких и самое важное, что у меня есть, — моих детей», — цитирует бывшего игрока издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Гуарин завершил свою карьеру летом 2021 года. Ранее он выступал за французский «Сент-Этьен», «Порту» и итальянский «Интер».

Что касается национальной команды Колумбии, то за неё Гуарин провёл 58 встреч, отличившись четырьмя забитыми мячами и шестью ассистами.