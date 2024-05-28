Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия заинтересован в переходе в «Пари Сен-Жермен».

Гранд Лиги 1 давно фигурировал в числе главных претендентов на 23-летнего футболиста, но в последнее время слухи о возможном переезде звезды «Наполи» в Париж становится всё больше. Согласно сведениям SPORTS ZONE, сам Кварацхелия хочет покинуть ряды «партенопейцев» и присоединиться к «ПСЖ».

На прошлой неделе появились в итальянской прессе появилась информация о готовности чемпионов Франции заплатить 100 млн евро за грузинского игрока, отметившегося 11 забитыми мячами и девятью результативными передачами в 45 матчах нынешнего сезона.