Мбаппе назвал единственный клуб Серии А, в который мог бы перейти

Будущий новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не стал исключать возможный переезд в Италию в будущем.

25-летний форвард покидает «Пари Сен-Жермен», за который выступал на протяжении семи лет, и в скором времени перейдёт в «Реал» на правах свободного агента.

«Итальянский футбол? Никогда не знаешь, что может произойти, – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Мбаппе, ссылаясь на Sky. – Как я всегда говорил, если однажды я отправлюсь в Италию, то это будет Милан. В детстве я был большим поклонником «Милана», и я всегда смотрю Серию А, каждую игру команды. Вся моя семья болеет за «Милан», – заявил француз.