Колыванов: «ПСЖ» предложил 100 млн евро за Кварацхелию? Это развод вселенной

Экс-игрок итальянской «Болоньи» Игорь Колыванов отреагировал на информацию о возможном трансфере нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что французский гранд предложил неаполитанцам 100 миллионов евро за 23-летнего игрока.

Колыванов заявил, что не верит в эту информацию, ведь Кварацхелия провел неубедительный сезон.

«Хвича – хороший футболист, но в этом году он не наиграл на 100 млн евро. Агент мог назвать цифру в 150 или 200 млн евро. Это развод вселенной», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Кварацхелия появился на поле в 45 встречах с учетом всех турниров, забил 11 голов и записал в свой актив девять ассистов.