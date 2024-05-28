Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Колыванов: «ПСЖ» предложил 100 млн евро за Кварацхелию? Это развод вселенной

28 Мая 2024 • 19:35 Комментировать

Экс-игрок итальянской «Болоньи» Игорь Колыванов отреагировал на информацию о возможном трансфере нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что французский гранд предложил неаполитанцам 100 миллионов евро за 23-летнего игрока.

Колыванов заявил, что не верит в эту информацию, ведь Кварацхелия провел неубедительный сезон.

«Хвича – хороший футболист, но в этом году он не наиграл на 100 млн евро. Агент мог назвать цифру в 150 или 200 млн евро. Это развод вселенной», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Кварацхелия появился на поле в 45 встречах с учетом всех турниров, забил 11 голов и записал в свой актив девять ассистов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Игорь Колыванов Наполи Хвича Кварацхелия ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Гвардиола назвал одного виновника поражения «Манчестер Сити» в финале Звезда «Манчестер Сити» де Брёйне выбрал клуб, где продолжит карьеру Месси обратился к «Барселоне» Кто выйдет из группы смерти на Евро-2024 Нагельсманн прокомментировал назначение Компани тренером «Баварии» Хави проведёт переговоры с топ-клубом АПЛ – известно название Аршавин назвал лучшего тренера сезона РПЛ - это не Семак и Личка Флик изменил решение «Барселоны» по Витору Роке и забраковал одного футболиста Флик принял решение о будущем Левандовски в «Барселоне»
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина «Зенит» может оставить «Динамо» у разбитого корыта – все интриги последнего тура РПЛ
Спортивные новости
Рыбин: Теперь чемпионат мира – это странный турнир Плющев: Я не ожидал, что Канада не выйдет в финал Быков: Я абстрагировался от чемпионата мира, потому что на нем нет сборной России Кожевников: Без России у США и Канады нет стимула на чемпионате мира Пивоварова рассказала, кто из россиянок может проявить себя на «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Мая
19:35 · Италия. Серия А
Колыванов: «ПСЖ» предложил 100 млн евро за Кварацхелию? Это развод вселенной
16:51 · Италия. Серия А
Хвичу хочет подписать «ПСЖ» - агент подтвердил
16:22 · Италия. Серия Б
Дмитрий Черышев: «О каких-либо предложениях Денис мне пока ничего не говорил»
15:40 · Италия. Серия А
Тудор может покинуть «Лацио» после двух месяцев работы – названа причина
12:41 · Италия. Серия А
Конте выбрал первого звёздного новичка в «Наполи» 1
12:23 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет подписать одноклубника Миранчука
11:52 · Англия. Премьер-лига
Конте нашёл нападающего, которым хочет заменить Осимхена в «Наполи»
10:50 · Италия. Серия А
Президент «Наполи» высказался о приглашении Конте после провала в Серии А
10:00 · Италия. Серия А
Стало известно, сколько «Ювентус» будет платить тренерскому штабу Мотты
09:56 · Италия. Серия А
«Ювентус» и Мотта близки к заключению контракта
02:07 · Италия. Серия А
Мотта хочет, чтобы «Ювентус» играл в «барселонском» стиле слухи
01:07 · Италия. Серия А
«Интер» расстанется с полузащитником
00:49 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на ключевого игрока «Наполи»
27 Мая
23:27 · Италия. Серия А
Во Франции оценили игру Алексея Миранчука за «Аталанту»
23:17 · Италия. Серия А
Маротта рассказал, когда Лаутаро продлит контракт с «Интером»
Все новости
Рекомендуем