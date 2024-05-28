Хвичу хочет подписать «ПСЖ» - агент подтвердил

Агент Мамука Джугели подтвердил информацию о том, что «ПСЖ» хочет подписать атакующего полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию.

«Слухи об интересе к Кварацхелии из Саудовской Аравии не соответствуют действительности. Есть интерес и даже предложение от «ПСЖ», но здесь всё зависит от решения «Наполи» и президента клуба», - сказал Джугели Gazzetta dello Sport.

На прошлой неделе в прессе появлялась информация о том, что «ПСЖ» предложил за трансфер Кварацхелии 100 миллионов евро. Парижане якобы видят в 23-летнем грузине игрока, способного заменить Килиана Мбаппе в атакующей линии.

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