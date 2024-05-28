Тудор может покинуть «Лацио» после двух месяцев работы – названа причина

В марте Игор Тудор занял должность главного тренера «Лацио». С тех пор римская команда провела одиннадцать матчей, в которых отпраздновала шесть побед при трёх ничьих и двух поражениях. «Лацио» финишировал на седьмой позиции в Серии А и получил путёвку в Лигу Европы.

Как сообщает на своих страницах Calciomercato, в ближайшее время 46-летний Тудор может покинуть «Лацио». Причина – разногласия с руководителями клуба.

Стоит напомнить, что год назад Игор Тудор ушёл с поста главного тренера «Марселя», хотя команда заняла третье место и пробилась в квалификацию Лиги чемпионов.