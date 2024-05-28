Конте выбрал первого звёздного новичка в «Наполи»

Итальянский специалист Антонио Конте близок к трудоустройству на пост главного тренера «Наполи». Стороны могут в ближайшее время заключить трудовое соглашение.

Как стало известно Todofichajes, первым приобретением нового наставника может стать атакующий полузащитник Федерико Кьеза, выступающий за туринский «Ювентус». Конте заинтересован в сотрудничестве с этим игроком. Сумма потенциального трансфера может составить 35-40 миллионов евро. Контракт футболиста со «старой синьорой» истекает летом 2025 года.

В минувшем сезоне Серии А Федерико провел 33 матча, забил девять голов и отдал два ассиста.