Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Конте выбрал первого звёздного новичка в «Наполи»

28 Мая 2024 • 12:41 Комментировать

Итальянский специалист Антонио Конте близок к трудоустройству на пост главного тренера «Наполи». Стороны могут в ближайшее время заключить трудовое соглашение.

Как стало известно Todofichajes, первым приобретением нового наставника может стать атакующий полузащитник Федерико Кьеза, выступающий за туринский «Ювентус». Конте заинтересован в сотрудничестве с этим игроком. Сумма потенциального трансфера может составить 35-40 миллионов евро. Контракт футболиста со «старой синьорой» истекает летом 2025 года.

В минувшем сезоне Серии А Федерико провел 33 матча, забил девять голов и отдал два ассиста.

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Антонио Конте Наполи Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Гвардиола назвал одного виновника поражения «Манчестер Сити» в финале Звезда «Манчестер Сити» де Брёйне выбрал клуб, где продолжит карьеру Месси обратился к «Барселоне» Кто выйдет из группы смерти на Евро-2024 Нагельсманн прокомментировал назначение Компани тренером «Баварии» Хави проведёт переговоры с топ-клубом АПЛ – известно название Аршавин назвал лучшего тренера сезона РПЛ - это не Семак и Личка Флик изменил решение «Барселоны» по Витору Роке и забраковал одного футболиста Флик принял решение о будущем Левандовски в «Барселоне»
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Игрок «Реала» послал Тони Крооса
Спортивные новости
Быков: Я абстрагировался от чемпионата мира, потому что на нем нет сборной России Кожевников: Без России у США и Канады нет стимула на чемпионате мира Пивоварова рассказала, кто из россиянок может проявить себя на «Ролан Гаррос» Пивоварова: «Очень радует, что так много россиянок участвуют в основной сетке «Ролан Гаррос» Канарейкин: Большого удивления от победы сборной Чехии нет Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Мая
12:41 · Италия. Серия А
Конте выбрал первого звёздного новичка в «Наполи»
12:23 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет подписать одноклубника Миранчука
11:52 · Англия. Премьер-лига
Конте нашёл нападающего, которым хочет заменить Осимхена в «Наполи»
10:50 · Италия. Серия А
Президент «Наполи» высказался о приглашении Конте после провала в Серии А
10:00 · Италия. Серия А
Стало известно, сколько «Ювентус» будет платить тренерскому штабу Мотты
09:56 · Италия. Серия А
«Ювентус» и Мотта близки к заключению контракта
02:07 · Италия. Серия А
Мотта хочет, чтобы «Ювентус» играл в «барселонском» стиле слухи
01:07 · Италия. Серия А
«Интер» расстанется с полузащитником
00:49 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на ключевого игрока «Наполи»
27 Мая
23:27 · Италия. Серия А
Во Франции оценили игру Алексея Миранчука за «Аталанту»
23:17 · Италия. Серия А
Маротта рассказал, когда Лаутаро продлит контракт с «Интером»
23:09 · Италия. Серия А
Конте может заработать в «Наполи» 60 млн евро слухи
17:24 · Италия. Серия А
«Аталанта» Миранчука лишила Италию шестой путёвки в Лигу чемпионов
17:17 · Италия. Серия А
Из «Наполи» хочет уйти капитан
17:10 · Италия. Серия А
«Милан» продлит контракт с молодым игроком
Все новости
Рекомендуем