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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Наполи» высказался о приглашении Конте после провала в Серии А

28 Мая 2024 • 10:50 Комментировать

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался о возможном назначении итальянского специалиста Антонио Конте на пост главного тренера команды.

«Следующие десять дней станут решающими в переговорах. Нужно сделать все необходимое», - передает слова руководителя Sky Sport Italia.

Ранее в прессе ходили слухи о том, что Конте может подписать с неаполитанским клубом трехлетнее трудовое соглашение.

«Наполи» провально выступил в минувшем розыгрыше итальянского чемпионата. Команда из Неаполя набрала 53 балла и заняла лишь десятую строчку в турнирной таблице Серии А.

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