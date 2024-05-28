Президент «Наполи» высказался о приглашении Конте после провала в Серии А

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался о возможном назначении итальянского специалиста Антонио Конте на пост главного тренера команды.

«Следующие десять дней станут решающими в переговорах. Нужно сделать все необходимое», - передает слова руководителя Sky Sport Italia.

Ранее в прессе ходили слухи о том, что Конте может подписать с неаполитанским клубом трехлетнее трудовое соглашение.

«Наполи» провально выступил в минувшем розыгрыше итальянского чемпионата. Команда из Неаполя набрала 53 балла и заняла лишь десятую строчку в турнирной таблице Серии А.