Стало известно, сколько «Ювентус» будет платить тренерскому штабу Мотты

Наставник «Болоньи» Тьяго Мотта возьмёт с собой свой тренерский штаб в туринский «Ювентус». Напомним, со следующего сезона итальянский специалист будет работать в «старой синьоре».

Как сообщает Il Corriere dello Sport, «Ювентус» будет платить тренерскому штабу Мотты по полтора миллиона евро в год. Тьяго настойчиво просил «Ювентус» предоставить ему возможность перебраться в Турин вместе со своим тренерским штабом.

Мотта во главе «Болоньи» финишировал на пятом месте в чемпионате Италии и помог команде квалифицироваться в Лигу чемпионов не следующий сезон. Услугами Тьяго ранее также интересовался «Милан».