«Ювентус» и Мотта близки к заключению контракта

Тьяго Мотта близок к назначению на должность главного тренера «Ювентуса».

Как сообщает в своих социальных сетях журналист и инсайдер Фабрицио Романо, туринский клуб уже отправил представителям специалиста документы для того, чтобы заключить контракт. Соглашение будет рассчитано на три сезона.

Напомним, последним клубом Мотты была «Болонья», до этого он тренировал «Дженоа» и «Специю». В минувшем сезоне итальянской Серии А «Болонья» заняла пятую строчку в турнирной таблице и впервые в истории пробилась в Лигу чемпионов. «Ювентус», ранее объявивший об уходе Массимилиано Аллегри, занял третье место.