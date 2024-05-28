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Чемпионат Италии. Серия А

Мотта хочет, чтобы «Ювентус» играл в «барселонском» стиле слухи

28 Мая 2024 • 02:07 Комментировать
Ювентус
2:0
Монца

Новый главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта запланировал тактическую перестройку в команде.

Прежнего рулевого «бьянконери» Массимилиано Аллегри часто упрекали за чрезмерно оборонительный и прагматичный стиль игры. Как информирует Tuttosport, Мотта намерен серьёзно перестроить игровой подход туринцев: итальянец бразильского происхождения хочет видеть традиционный «барселонский» футбол в исполнении своей команды, что, как известно, предполагает ставку на владение мячом и территориальное доминирование.

Напомним, что Тьяго Мотта до недавних пор возглавлял «Болонью», которую смог сенсационно вывести в Лигу чемпионов.

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Болонья Ювентус Барселона Тьяго Мотта Массимилиано Аллегри ещё теги

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