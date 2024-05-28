Новый главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта запланировал тактическую перестройку в команде.

Прежнего рулевого «бьянконери» Массимилиано Аллегри часто упрекали за чрезмерно оборонительный и прагматичный стиль игры. Как информирует Tuttosport, Мотта намерен серьёзно перестроить игровой подход туринцев: итальянец бразильского происхождения хочет видеть традиционный «барселонский» футбол в исполнении своей команды, что, как известно, предполагает ставку на владение мячом и территориальное доминирование.

Напомним, что Тьяго Мотта до недавних пор возглавлял «Болонью», которую смог сенсационно вывести в Лигу чемпионов.