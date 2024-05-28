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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» расстанется с полузащитником

28 Мая 2024 • 01:07 Комментировать
Верона
2:2
Интер Милан

Полузащитник миланского «Интера» Дэви Классен покинет команду грядущим летом.

Истекающий договор нидерландца предусматривает возможность продления, которой «нерадзурри» решили не пользоваться. Таким образом, Классен скоро станет свободным агентом, докладывает инсайдер Николо Скира. Интерес к 31-летнему хавбеку уже проявили представители Серии А, французской Лиги 1 и турецкой Суперлиги.

Дэви Классен провёл в «Интере» всего один сезон – он пополнил ряды миланского гранда летом прошлого года, перебравшись из амстердамского «Аякса». Футболист провёл в общей сложности 18 матчей за коллектив Симоне Индзаги, не отметившись результативными действиями.

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