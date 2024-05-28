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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» нацелился на ключевого игрока «Наполи»

28 Мая 2024 • 00:49 Комментировать
Ювентус
2:0
Монца

Капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Недавно стало известно о намерении правого защитника сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно. Как сообщает инсайдер Николо Скира, за ситуацией внимательно следит «Ювентус», чей спортивный директор Кристиано Джунтоли высоко оценивает способности игрока. «Старая синьора» предпримет конкретные шаги, если «Наполи» согласится выставить футболиста на продажу.

Джованни ди Лоренцо выступает за неаполитанцев с 2019 года. Контракт 30-летнего латераля рассчитан до 2028 года, а его трансферная стоимость, по оценке портала Transfermarkt, составляет 18 млн евро.

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