Во Франции оценили игру Алексея Миранчука за «Аталанту»

Известное французское издание Footmercato выскалось хавбеке «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«После двух сложных первых сезонов в «Аталанте» Миранчук был отдан в аренду в «Торино», где полностью пришёл в себя. В этом сезоне Миранчук снова не входил в планы Гасперини, но Алексей смог переубедить тренера благодаря отличному началу 2024 года. 28-летний футболист проявил характер и нашел своё место в Италии», – сказано в статье Footmercato.

Напомним, что Миранчук сыграл в 40 матчах за «Аталанту» в этом сезоне в рамках всех турниров. В них он забил четыре гола и оформил 12 ассистов. В Лиге Европы Алексей сыграл в 10 матчах и оформил четыре ассиста.