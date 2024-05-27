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Во Франции оценили игру Алексея Миранчука за «Аталанту»

27 Мая 2024 • 23:27 Комментировать

Известное французское издание Footmercato выскалось хавбеке «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«После двух сложных первых сезонов в «Аталанте» Миранчук был отдан в аренду в «Торино», где полностью пришёл в себя. В этом сезоне Миранчук снова не входил в планы Гасперини, но Алексей смог переубедить тренера благодаря отличному началу 2024 года. 28-летний футболист проявил характер и нашел своё место в Италии», – сказано в статье Footmercato.

Напомним, что Миранчук сыграл в 40 матчах за «Аталанту» в этом сезоне в рамках всех турниров. В них он забил четыре гола и оформил 12 ассистов. В Лиге Европы Алексей сыграл в 10 матчах и оформил четыре ассиста.
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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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