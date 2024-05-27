Маротта рассказал, когда Лаутаро продлит контракт с «Интером»

Гендиректор миланского «Интера» Джузеппе Маротта поделился новой информацией о переговорах по контракту с Лаутаро Мартинесом.

Капитан «нерадзурри» не скрывает своё желание связать будущее с клубом, но условия сделки по-прежнему не согласованы, хотя о переговорах сообщается с прошлого года.

«Мы продолжаем обсуждения. Люди, представляющие интересы игроков, всегда действуют в своих интересах, но я настроен оптимистично. Мы наверняка договоримся по контракту Лаутаро к возобновлению тренировок», – приводит журналист Николо Скира слова Маротты.

В активе 26-летнего аргентинца 27 забитых мячей и семь результативных передач в 44 матчах нынешней кампании. Действующий контракт форварда с «Интером» рассчитан до 2026 года.