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Чемпионат Италии. Серия А

Конте может заработать в «Наполи» 60 млн евро слухи

27 Мая 2024 • 23:09 Комментировать
Наполи
0:0
Лечче

Антонио Конте получил щедрое предложение от «Наполи».

Как уже сообщили различные источники, стороны стремительно приближаются к договорённости по условиям сотрудничества. Известно также, что Конте станет самым высокооплачиваемым тренером в истории «Наполи». По данным Sky Italia, специалист может заработать в общей сложности порядка 60 млн евро за весь срок контракта с клубом из Неаполя – никто из предыдущих наставников «партенопейцев» даже не приближался к таким цифрам.

Предыдущие место работы Антонио Конте – английский «Тоттенхэм». Должность во главе «шпор» итальянец покинул ещё в марте прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте Наполи

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