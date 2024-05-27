Антонио Конте получил щедрое предложение от «Наполи».

Как уже сообщили различные источники, стороны стремительно приближаются к договорённости по условиям сотрудничества. Известно также, что Конте станет самым высокооплачиваемым тренером в истории «Наполи». По данным Sky Italia, специалист может заработать в общей сложности порядка 60 млн евро за весь срок контракта с клубом из Неаполя – никто из предыдущих наставников «партенопейцев» даже не приближался к таким цифрам.

Предыдущие место работы Антонио Конте – английский «Тоттенхэм». Должность во главе «шпор» итальянец покинул ещё в марте прошлого года.