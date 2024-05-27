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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» Миранчука лишила Италию шестой путёвки в Лигу чемпионов

27 Мая 2024 • 17:24 Комментировать

Перед последним туром в Серии А складывалась необычная ситуация, связанная с поправками в регламент Лиги чемпионов с учётом изменения формата турнира. Италия получила дополнительный, пятый билет в Лигу чемпионов на следующий сезон за счёт того, что страна вошла в топ-2 в таблице коэффициентов УЕФА текущего сезона. Но «Аталанта» выиграла Лигу Европы, и Италия могла получить ещё и шестой билет в главный клубный турнир континента.

Шестая команда Серии А («Рома») получила бы путёвку в Лигу чемпионов, если бы выигравшая Лигу Европы «Аталанта» заняла пятое место (ниже команда опуститься уже не могла). Но в воскресенье бергамаски разнесли «Торино» (3:0), поэтому они финишируют либо четвёртыми, либо третьими (у «Аталанты» есть ещё одна игра). Таким образом, в следующем розыгрыше Лиги чемпионов Италию точно представят пять команд: «Интер», «Милан», «Ювентус», «Аталанта» и «Болонья».

«Рома» же выступит в Лиге Европы. 

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Сегодня, 27 Мая
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