Из «Наполи» хочет уйти капитан

Агент Марио Джуффреди, который работает с защитником «Наполи» Джованни ди Лоренцо, высказался на тему будущего футболиста.

«Не имея необходимого доверия, ди Лоренцо хочет уйти из «Наполи». Мы подписали контракт за всю жизнь, и всё может измениться, если клуб выразит такую же позицию», - сказал агент TVPlay.

В то же время журналист Джованни ди Марцио на своём сайте пишет о том, что ситуация ди Лоренцо может измениться в случае назначения на должность главного тренера Антони Конте.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что 30-летний ди Лоренцо, капитан «Наполи», входит в сферу интересов «Интера».