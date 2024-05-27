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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» продлит контракт с молодым игроком

27 Мая 2024 • 17:10 Комментировать

Талантливый нападающий Франческо Камарда продлит контракт с «Миланом». Соответствующее решение уже было принято, о чём в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В ближайшее время стороны будут обсуждать завершение соглашения, после чего контракт будет подписан. Для «Милана» это важно, ведь футболист не уйдёт из клуба бесплатно.

Франческо Камарда провёл два матча за первую команду «Милана». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 16-летнего футболиста в 10 миллионов евро.

Напомним, что «Милан» финишировал на второй позиции в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Франческо Камарда
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