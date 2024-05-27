Аллегри «полушутя» предложили работу в клубе Серии А

Недавно «Ювентус» завоевал кубок Италии, но Массимилиано Аллегри всё же был уволен из туринского клуба. Руководителям «старой синьоры» не понравилось, как тренер вёл себя на кубковом финале.

Как сообщает на своих страницах Corriere della Sera, на днях должность главного тренера Аллегри предложил руководитель «Монцы» Адриано Галлиани. При этом отмечается, что предложение было сделано «полушутя».

Ранее появлялась информация о том, что Аллегри намерен выяснять отношения с «Ювентусом» в суде.

Добавим, что «Монца» финишировала на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.