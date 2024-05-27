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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги дал высокую оценку сезону «Интера»

27 Мая 2024 • 10:37 Комментировать

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о завершившемся сезоне итальянской Серии А. В последнем туре чемпионата «нерадзурри» расписали результативную ничью с «Вероной» (2:2).

«Интер» завершил отличный сезон. Этот результат нужно разделить между всеми причастными. Команда преодолела большой путь и досрочно стала обладателем скудетто. Мы завершили работу, которую начали 13 июля», - передает слова главного тренера команды Sempre Inter.

По итогам сезона Серии А миланский топ-клуб уверенно стал чемпионом, опередив занявший второе место «Милан» на 19 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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