Индзаги дал высокую оценку сезону «Интера»

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о завершившемся сезоне итальянской Серии А. В последнем туре чемпионата «нерадзурри» расписали результативную ничью с «Вероной» (2:2).

«Интер» завершил отличный сезон. Этот результат нужно разделить между всеми причастными. Команда преодолела большой путь и досрочно стала обладателем скудетто. Мы завершили работу, которую начали 13 июля», - передает слова главного тренера команды Sempre Inter.

По итогам сезона Серии А миланский топ-клуб уверенно стал чемпионом, опередив занявший второе место «Милан» на 19 баллов.