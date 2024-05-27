«Ювентус» работает над трансфером форварда «Болоньи»

Туринский «Ювентус» активно работает над трансфером форварда «Болоньи». По информации от La Stampa, спортивный директор команды Кристиано Джунтоли хочет пригласить Джошуа Зиркзее, который интересен ряду других европейских клубов.

Спортивному директору «Ювентуса» хотелось бы в следующем сезоне увидеть в нападении связке между Зиркзее и Душаном Влаховичем. Новым тренером «старой синьоры» как раз станет Тьяго Мотта из «Болоньи», который должен помочь Джошуа адаптироваться к новой команде.

22-летний Зиркзее отметился 11 голами и 4 результативными передачами в минувшем розыгрыше итальянской Серии А. Ранее Джошуа выступал за мюнхенскую «Баварию».