Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» работает над трансфером форварда «Болоньи»

27 Мая 2024 • 09:42 Комментировать

Туринский «Ювентус» активно работает над трансфером форварда «Болоньи». По информации от La Stampa, спортивный директор команды Кристиано Джунтоли хочет пригласить Джошуа Зиркзее, который интересен ряду других европейских клубов.

Спортивному директору «Ювентуса» хотелось бы в следующем сезоне увидеть в нападении связке между Зиркзее и Душаном Влаховичем. Новым тренером «старой синьоры» как раз станет Тьяго Мотта из «Болоньи», который должен помочь Джошуа адаптироваться к новой команде.

22-летний Зиркзее отметился 11 голами и 4 результативными передачами в минувшем розыгрыше итальянской Серии А. Ранее Джошуа выступал за мюнхенскую «Баварию».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Ювентус Джошуа Зиркзее Кристиано Джунтоли трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Роналду вновь будет играть в Европе, а Месси хотел украсть деньги УЕФА – в главных слухах недели Гвардиола назвал одного виновника поражения «Манчестер Сити» в финале Гвардиола прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны» Гвардиола назвал лучший клуб Англии в истории – это не «Манчестер Сити» Кроос объяснил, почему решил завершить карьеру уже в 34 года Месси обратился к «Барселоне» Анчелотти назвал игрока «Реала», который пропустит финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принял решение по Гвардиоле Флик поставил перед собой цель – подписать в «Барселону» игрока «Баварии»
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Игрок «Реала» послал Тони Крооса
Спортивные новости
Сборная Чехии обыграла сборную Швейцарии и впервые за 14 лет выиграла чемпионат мира по хоккею Леклер стал победителем Гран-при Монако, Пиастри - второй, Сайнс - третий Швеция обыграла Канаду и завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею Рублёв с победы стартовал на «Ролан Гаррос» Россияне в борьбе за Кубок Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Мая
09:42 · Италия. Серия А
«Ювентус» работает над трансфером форварда «Болоньи»
03:46 · Италия. Серия А
​Пароло положительно оценивает работу Пиоли в «Милане»
02:32 · Италия. Серия А
​Бывший игрок «Спартака» может стать заменой Тео Эрнандеса в «Милане»
26 Мая
23:46 · Италия. Серия А
«Фрозиноне» покинул Серию А, провалив битву за выживание против «Удинезе»
23:44 · Италия. Серия А
«Эмполи» чудом остался в Серии А, забив «Роме» перед финальным свистком
23:40 · Италия. Серия А
«Сассуоло» напоследок отобрал очки у «Лацио»
23:38 · Италия. Серия А
«Интер» так и не вырвал победу над «Вероной»
23:24 · Италия. Серия А
«Ювентус» планирует подписать форварда «Дженоа» слухи
21:15 · Италия. Серия А
«Верона» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
20:55 · Италия. Серия А
«Наполи» не смог забить «Лечче»
20:54 · Италия. Серия А
«Аталанта» устроила разгром «Торино»
20:35 · Италия. Серия А
Тренер «ПСЖ» Энрике оценил кандидатуру Хвичи слухи
19:46 · Италия. Серия А
Экс-президент «Интера» похвалил Симоне Индзаги
19:19 · Италия. Серия А
Конте может стать самым высокооплачиваемым тренером в истории «Наполи»
18:30 · Италия. Серия А
«Аталанта» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
Все новости
Рекомендуем