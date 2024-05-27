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​Пароло положительно оценивает работу Пиоли в «Милане»

27 Мая 2024 • 03:46 Комментировать

Время Стефано Пиоли в «Милане» подошло к концу, руководство клуба приняло решение расстаться с ним - судя по всему, Пиоли не простили неудачу в Лиге Европы, где «Милан» провёл два неудачных матча с «Ромой». Его работе дал оценку Марко Пароло - бывший подопечный Пиоли в римском «Лацио»:

- Я оцениваю его работу положительно. Как и он сам. Он принял клуб, который с трудом пробивался в Лигу Европы, а теперь он стабильно в Лиге чемпионов. Пиоли выиграл Скудетто, несмотря на то, что у него не было лучшего состава, - цитирует слова Пароло pianetamilan.it.

В закончившемся сезоне «Милан» занял второе место.


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