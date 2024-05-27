​Бывший игрок «Спартака» может стать заменой Тео Эрнандеса в «Милане»

Не секрет, что французский защитник Тео Эрнандес может покинуть «Милан», им интересуются ещё более именитые клубы Европы. И в руководстве итальянского клуба уже активно присматривают ему замену.

Ею может стать бывший игрок московского «Спартака» - Айртон Лукас. Сейчас он выступает в составе бразильского «Фламенго», у себя на родине, но не против вернуться в Европу. Об интересе «Милана» к нему сообщает бразильский журналист Жулио Мигель Нето, правда, он, к сожалению, не уточняет финансовых условий гипотетической сделки.

Айртон Лукас выступал за «Спартак» с 2019 до 2022 года.