«Фрозиноне» покинул Серию А, провалив битву за выживание против «Удинезе»

Аутсайдеры Серии А «Фрозиноне» и «Удинезе» играли за право остаться в элите. Первый реальный момент возник на 48-й минуте, Марко Брешианини пробил в каркас ворот. Голкипер гостей реально выручал как в первом, так и во втором тайме, а «Удинезе» явно играл на ничью, которая его устраивала, исходя из событий в другом важном поединке. Судьбоносным стал момент на 76-й минуте, когда Хассан Камара вывел на голевой удар Кинана Дэвиса - 0:1. И уже «Фрозиноне» оказался на грани вылета в случае гола «Эмполи». И этот результативный удар случился в компенсированное время, а «Фрозиноне» уже не имел времени спастись. В итоге вылет в Серию В. «Удинезе» - 15-й.