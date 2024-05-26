«Фрозиноне» покинул Серию А, провалив битву за выживание против «Удинезе»

Аутсайдеры Серии А «Фрозиноне» и «Удинезе» играли за право остаться в элите. Первый реальный момент возник на 48-й минуте, Марко Брешианини пробил в каркас ворот. Голкипер гостей реально выручал как в первом, так и во втором тайме, а «Удинезе» явно играл на ничью, которая его устраивала, исходя из событий в другом важном поединке. Судьбоносным стал момент на 76-й минуте, когда Хассан Камара вывел на голевой удар Кинана Дэвиса - 0:1. И уже «Фрозиноне» оказался на грани вылета в случае гола «Эмполи». И этот результативный удар случился в компенсированное время, а «Фрозиноне» уже не имел времени спастись. В итоге вылет в Серию В. «Удинезе» - 15-й.
Протокол игры
|76'Дэвис Кинан (0:1)
Черофолини Микеле•Лирола Поль85' (Геджемис Фарес (85') •Романьоли Симоне•Околи Меме•Цортеа Надир90' (Монтеризи Иларио (90') •Валери Эмануэле•Брешианини Марко87' (Джелли Франческо (87') •Барренечеа Энцо•Соуле Матиас85' (Чуни Марвин (85') •Арруи Абду85' (Рейньер Жезус (85') •Хеддира Валид
Окойе Мадука•Кристенсен Томас•Бийол Яка•Перес Неуэн• 66'Эхизибуэ Кингсли58' (Феррейра Жоау (58') •Самарджич Лазар•Уолас Соуза•Пайеро Мартин•Камара Хассан88' (Земура Джордан (88') •Лукка Лоренцо•Бреннер46' (Дэвис Кинан (46' 77'Кабаселе Кристиан90')
26 мая. Стадион "Бенито Стирпе".
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