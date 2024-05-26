«Эмполи» чудом остался в Серии А, забив «Роме» перед финальным свистком

«Эмполи» пытался уйти из зоны вылета по итогам матча с «Ромой» в последнем туре Серии А. В дебюте Эммануэль Гьяси справа проник в штрафную, обыграв опекуна и отдал мяч под голевой удар Маттео Канчельери - 1:0. Бриан Кристанте и Тэмми Абрахам расстреливали ворота, и с третьей попытки мяч оказался в сетке, но из офсайда. На перерыв команды ушли при равном счете, это Анхелиньо прицельно навесил, а Уссем Ауа метров с пяти забил головой - 1:1.

Во втором тайме Либерато Какаче в убойном моменте не переиграл кипера. Мбайе Ньянг вовсе вышел один на один с вратарем, но пробил мимо рамки. Никола Залевски ответил попаданием в ближнюю штангу с острого угла. Та же судьба постигла сверхдальний выстрел Рэзвана Марина. Стефан эль-Шаарави в концовке «похоронил» шансы «Эмполи», но этот гол был из офсайда, единицы на табло остаются. Невероятная развязка в самой концовке компенсированного времени - Канчельери сыграл на Ньянга, и тот с 15 метров низом поразил ближний угол - 2:1, и «Эмполи» ушел из зоны вылета, заняв итоговое 17-е место. «Рома» - шестая.