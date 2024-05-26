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Чемпионат Италии. Серия А

«Эмполи» чудом остался в Серии А, забив «Роме» перед финальным свистком

26 Мая 2024 • 23:44 Комментировать
Эмполи
2:1
Рома

«Эмполи» пытался уйти из зоны вылета по итогам матча с «Ромой» в последнем туре Серии А. В дебюте Эммануэль Гьяси справа проник в штрафную, обыграв опекуна и отдал мяч под голевой удар Маттео Канчельери - 1:0. Бриан Кристанте и Тэмми Абрахам расстреливали ворота, и с третьей попытки мяч оказался в сетке, но из офсайда. На перерыв команды ушли при равном счете, это Анхелиньо прицельно навесил, а Уссем Ауа метров с пяти забил головой - 1:1.

Во втором тайме Либерато Какаче в убойном моменте не переиграл кипера. Мбайе Ньянг вовсе вышел один на один с вратарем, но пробил мимо рамки. Никола Залевски ответил попаданием в ближнюю штангу с острого угла. Та же судьба постигла сверхдальний выстрел Рэзвана Марина. Стефан эль-Шаарави в концовке «похоронил» шансы «Эмполи», но этот гол был из офсайда, единицы на табло остаются. Невероятная развязка в самой концовке компенсированного времени - Канчельери сыграл на Ньянга, и тот с 15 метров низом поразил ближний угол - 2:1, и «Эмполи» ушел из зоны вылета, заняв итоговое 17-е место. «Рома» - шестая.

Протокол игры  
Эмполи2:1Рома
(1:0) Канчельери Маттео13'  
  45'Ауа Уссем (1:1)
(2:1) Ньянг М'Байе90'  
Каприле ЭлияБерешиньски Бартош 67' (Капуто Франческо ( 67') Исмайли АрдианЛуперто СебастьяноГьяси Эммануэль  2' 46' (Валюкевич Себастьян ( 46') Бастони Симоне 55' (Фаццини Якопо ( 55') Марин Рэзван  81'Мале Юссеф 77' (Камбьяги Николо ( 77') Какаче ЛибератоКанчельери МаттеоДестро Маттиа  34' 46' (Ньянг М'Байе ( 46'  90')
Запасные: Бериша ЭтритСегетти ЯкопоШпенди СтивенКоваленко ВикторПеццелла ДжузеппеГогличидзе СабаЖурковски ШимонПеризан Самуэле
Свилар МилеЧелик ЗекиМанчини ДжанлукаН'Дика ЭванАнхелиньо ХосеКристанте БрианБове ЭдоардоАуа Уссем 70' (Пеллегрини Лоренцо ( 70') Дибала Пауло 88' (Кошта Жоау ( 88'  90') Абрахам Тэмми 70' (Азмун Сердар ( 70') Залевски Никола 79' (Эль-Шаарави Стефан ( 79')
Запасные: Боер ПьетроПатрисиу РуйКарсдорп РикКристенсен РасмусПагано РиккардоЛьоренте ДиегоХёйсен ДинПисилли НикколоБальданци ТоммазоСмоллинг Крис
26 мая. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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