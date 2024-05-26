«Сассуоло» напоследок отобрал очки у «Лацио»

«Лацио» завершал сезон домашней встречей с вылетающим «Сассуоло». По итогам часа не очень веселой игры был открыт счет. Маттиа Дзакканьи со штрафного мастерски вложил мяч в сетку. Гости быстро отыгрались, навес был перехвачен, а Маттиа Вити на добивании был безупречен - 1:1. Чиро Иммобиле мог вырывать победу, но его хороший удар все же нейтрализовал вратарь.

Римляне не смогли разжиться победой, сезон они закончили седьмыми, а соперник - предпоследним.