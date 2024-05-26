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Чемпионат Италии. Серия А

«Сассуоло» напоследок отобрал очки у «Лацио»

26 Мая 2024 • 23:40 Комментировать
Лацио
1:1
Сассуоло

«Лацио» завершал сезон домашней встречей с вылетающим «Сассуоло». По итогам часа не очень веселой игры был открыт счет. Маттиа Дзакканьи со штрафного мастерски вложил мяч в сетку. Гости быстро отыгрались, навес был перехвачен, а Маттиа Вити на добивании был безупречен - 1:1. Чиро Иммобиле мог вырывать победу, но его хороший удар все же нейтрализовал вратарь.

Римляне не смогли разжиться победой, сезон они закончили седьмыми, а соперник - предпоследним.

Протокол игры  
Лацио1:1Сассуоло
(1:0) Дзакканьи Маттиа60'  
  66'Вити Маттиа (1:1)
Проведель ИванХюсай ЭльсейдРоманьоли АлессиоХила МариоМарушич АдамПеллегрини Лука 71' (Лаццари Мануэль ( 71') Весино Матиас 53' (Андерсон Фелипе ( 53') Ровелла Николо 53' (Гендузи Маттео ( 53'  82') Камада Даити  65'Дзакканьи Маттиа  88' 90' (Педро Родригес ( 90') Кастельянос Валентин 71' (Иммобиле Чиро ( 71')
Запасные: Мандас ХристосКатальди ДанилоИсаксен ГуставАльберто ЛуисГонсалес Диего
Краньо АлессиоЭрлич МартинВити МаттиаФеррари ДжанмаркоМиссори Филиппо 88' (Педерсен Маркус II ( 88') Обьянг ПедроЛипани Лука 83' (Пинамонти Андреа ( 83') Торстведт КристианДойг Джош 75' (Тольян Йереми ( 75') Вольпато Кристиан  19' 75' (Лорьенте Арман ( 75') Мулаттьери Самуэле 83' (Рачич Урош ( 83')
Запасные: Абубакар СалимБолока ДаниэльСейде Эмиль КонрадсенСкаккетти АлессандроБайрами НедимНето РуанКумбулла МарашДефрель Грегоре
26 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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