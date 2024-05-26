«Сассуоло» напоследок отобрал очки у «Лацио»

«Лацио» завершал сезон домашней встречей с вылетающим «Сассуоло». По итогам часа не очень веселой игры был открыт счет. Маттиа Дзакканьи со штрафного мастерски вложил мяч в сетку. Гости быстро отыгрались, навес был перехвачен, а Маттиа Вити на добивании был безупречен - 1:1. Чиро Иммобиле мог вырывать победу, но его хороший удар все же нейтрализовал вратарь.
Римляне не смогли разжиться победой, сезон они закончили седьмыми, а соперник - предпоследним.
Протокол игры
|(1:0) Дзакканьи Маттиа60'
|66'Вити Маттиа (1:1)
Проведель Иван•Хюсай Эльсейд•Романьоли Алессио•Хила Марио•Марушич Адам•Пеллегрини Лука71' (Лаццари Мануэль (71') •Весино Матиас53' (Андерсон Фелипе (53') •Ровелла Николо53' (Гендузи Маттео (53') • 82'Камада Даити• 65'Дзакканьи Маттиа 88'90' (Педро Родригес (90') •Кастельянос Валентин71' (Иммобиле Чиро (71')
Краньо Алессио•Эрлич Мартин•Вити Маттиа•Феррари Джанмарко•Миссори Филиппо88' (Педерсен Маркус II (88') •Обьянг Педро•Липани Лука83' (Пинамонти Андреа (83') •Торстведт Кристиан•Дойг Джош75' (Тольян Йереми (75') •Вольпато Кристиан 19'75' (Лорьенте Арман (75') •Мулаттьери Самуэле83' (Рачич Урош (83')
26 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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