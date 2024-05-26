«Интер» так и не вырвал победу над «Вероной»

Матч 38-го тура Серии А «Верона» - «Интер» особо ничего не решал в турнирных раскладах. Возможно, этот фактор повлиял на его результативность. На первых минутах Янн-Аурель Биссекк помог Марко Арнаутовичу прорваться к воротам, в итоге ветеран сохранил мяч и открыл счет ударом из пределов штрафной. Довольно быстро Томаш Суслов сыграл в штрафную на Тейяни Нослина, который поразил дальний угол ворот - 1:1. Маркус Тюрам с рикошетом от линии штрафной едва не попал в рамку, но кипер смог перевести мяч на угловой. Нослин и Суслов создали еще одну голевую атаку, только завершил ее Томаш, удар снова в правый угол ворот соперника - 2:1. Перед уходом на перерыв Давиде Фраттези грудью сыграл на Арнаутовича, и удар в правую часть ворот стал результативным - 2:2.

Во втором тайме остроты было поменьше, но голкиперы поочередно вступали в игру и выручали. Фраттези с разворота несильно пробил мимо вратаря, и защитник у ленточки вынес мяч в поле рикошетом от перекладины. И снова Фраттези на острие упустил супершанс, ему никто не мешал пробивать, выполнена подсечка, и голкипер среагировал. Алексис Санчес использовал выход один на один на 90-й минуте, но там вне игры.

2:2 в итоге, «Верона» финишировала 13-й, соперник - с отрывом в 19 очков от второго места.