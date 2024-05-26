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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» так и не вырвал победу над «Вероной»

26 Мая 2024 • 23:38 Комментировать
Верона
2:2
Интер Милан

Матч 38-го тура Серии А «Верона» - «Интер» особо ничего не решал в турнирных раскладах. Возможно, этот фактор повлиял на его результативность. На первых минутах Янн-Аурель Биссекк помог Марко Арнаутовичу прорваться к воротам, в итоге ветеран сохранил мяч и открыл счет ударом из пределов штрафной. Довольно быстро Томаш Суслов сыграл в штрафную на Тейяни Нослина, который поразил дальний угол ворот - 1:1. Маркус Тюрам с рикошетом от линии штрафной едва не попал в рамку, но кипер смог перевести мяч на угловой. Нослин и Суслов создали еще одну голевую атаку, только завершил ее Томаш, удар снова в правый угол ворот соперника - 2:1. Перед уходом на перерыв Давиде Фраттези грудью сыграл на Арнаутовича, и удар в правую часть ворот стал результативным - 2:2.

Во втором тайме остроты было поменьше, но голкиперы поочередно вступали в игру и выручали. Фраттези с разворота несильно пробил мимо вратаря, и защитник у ленточки вынес мяч в поле рикошетом от перекладины. И снова Фраттези на острие упустил супершанс, ему никто не мешал пробивать, выполнена подсечка, и голкипер среагировал. Алексис Санчес использовал выход один на один на 90-й минуте, но там вне игры.

2:2 в итоге, «Верона» финишировала 13-й, соперник - с отрывом в 19 очков от второго места.

Протокол игры  
Верона2:2Интер Милан
  10'Арнаутович Марко (0:1)
(1:1) Нослин Тейяни16'  
(2:1) Суслов Томаш37'  
  45'Арнаутович Марко (2:2)
Перилли СимонеТчатчуа ДжексонКоппола ДиегоКабаль Хуан  30' 67' (Матеус Чарлис ( 67') Винагре РубенБелахяне Реда 74' (Силва Даниэл ( 74') Сердар СуатМитрович Стефан 74' (Тавшан Элаис ( 74') Суслов Томаш 83' (Сиссе Альфаджо ( 83') Лазович Дарко 67' (Маньяни Джанджакомо ( 67') Нослин Тейяни
Запасные: Бонаццоли ФедерикоДавидович ПавелСентонз ФабьенКьеза МаттиаКристиан КоррадиПатане НиколаАджайи ДжуниорТониоло Джакомо
Аудеро Эмиль 68' (Ди Дженнаро Раффаэле ( 68') Биссекк Янн-АурельАчерби ФранческоАугусто КарлосДюмфрис Дензел 56' (Куадрадо Хуан ( 56') Фраттези ДавидеЧалханоглу ХаканБарелла Николо  61' 68' (Аслани Кристьян ( 68') Димарко Федерико 56' (Бушанан Тажон ( 56') Тюрам МаркусАрнаутович Марко 56' (Санчес Алексис ( 56')
Запасные: Сенси СтефаноДе Врей СтефанМартинес ЛаутароМхитарян ГенрихДармиан МаттеоПавар БенжаменБастони АлессандроКлассен ДэвиЗоммер Янн
26 мая. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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