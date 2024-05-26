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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» планирует подписать форварда «Дженоа» слухи

26 Мая 2024 • 23:24 Комментировать
Ювентус
2:0
Монца

Альберт Гудмундссон, форвард «Дженоа», в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

Как информирует в своих социальных сетях журналист Николо Скира, в услугах исландского форварда заинтересован «Ювентус». Турицы готовы платить футболисту 2,5 млн в евро, а также бонусы за определённые успешные действия. Отмечается, что сумма трансфера может составить около 35 млн евро.

Нападающий выступает за «Дженоа» с 2021 года. В этом сезоне Гудмундссон принял участие в 37 матчах, забил 16 мячей и сделал два ассиста на партнёров. Его контракт с «Дженоа» действует до 2027 года.

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