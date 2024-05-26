«Наполи» не смог забить «Лечче»

«Наполи» завершил сезон домашним матчем с «Лечче». Патрик Доргу зарядил в штангу уже на девятой минуте. Сразу после перерыва Йенс Каюсте направил мяч в стойку. И снова каркас - Сириль Нгонж ударил в перекладину.

«Наполи» так и не смог реализовать свой ощутимый перевес и финишировал десятым. «Лечче» - 13-й.