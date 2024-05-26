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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» не смог забить «Лечче»

26 Мая 2024 • 20:55 Комментировать
Наполи
0:0
Лечче
окончен

«Наполи» завершил сезон домашним матчем с «Лечче». Патрик Доргу зарядил в штангу уже на девятой минуте. Сразу после перерыва Йенс Каюсте направил мяч в стойку. И снова каркас - Сириль Нгонж ударил в перекладину.

«Наполи» так  и не смог реализовать свой ощутимый перевес и финишировал десятым. «Лечче» - 13-й.

Протокол игры  
Наполи0:0Лечче
Мерет АлексДи Лоренцо Джованни 85' (Маццокки Паскуале ( 85') Эстигор ЛеоЖуан ЖезусОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславКаюсте Йенс 65' (Осимхен Виктор ( 65') Политано Маттео 46' (Нгонж Сириль ( 46') Симеоне Джованни 46' (Распадори Джакомо ( 46') Кварацхелия Хвича
Запасные: Ррахмани АмирГоллини ПьерлуиджиКонтини НикитаЛиндстрём ЙесперНатанТраоре ХамедД'Авино Луиджи
Фальконе ВладимироЖендрей ВалентенБаскиротто ФедерикоПонграчич МаринГалло Антонино 65' (Пикколи Роберто ( 65') Алмквист Понтус 56' (Гонсалес Хоан ( 56') Блен Алексис 77' (Рафья Хамза ( 77') Рамадани ЮльберДоргу ПатрикБериша Медон 77' (Уден Реми ( 77') Крстович Никола 55' (Пьеротти Сантьяго ( 55')
Запасные: Самоя ЯсперТуба АхмедБранколлини ФедерикоБурнете КаталинБорбей АлександруСамек ДаниэлВенути ЛоренцоЭспозито Себастьяно II
26 мая. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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