«Наполи» не смог забить «Лечче»

«Наполи» завершил сезон домашним матчем с «Лечче». Патрик Доргу зарядил в штангу уже на девятой минуте. Сразу после перерыва Йенс Каюсте направил мяч в стойку. И снова каркас - Сириль Нгонж ударил в перекладину.
«Наполи» так и не смог реализовать свой ощутимый перевес и финишировал десятым. «Лечче» - 13-й.
Протокол игры
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни85' (Маццокки Паскуале (85') •Эстигор Лео•Жуан Жезус•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Каюсте Йенс65' (Осимхен Виктор (65') •Политано Маттео46' (Нгонж Сириль (46') •Симеоне Джованни46' (Распадори Джакомо (46') •Кварацхелия Хвича
Фальконе Владимиро•Жендрей Валентен•Баскиротто Федерико•Понграчич Марин•Галло Антонино65' (Пикколи Роберто (65') •Алмквист Понтус56' (Гонсалес Хоан (56') •Блен Алексис77' (Рафья Хамза (77') •Рамадани Юльбер•Доргу Патрик•Бериша Медон77' (Уден Реми (77') •Крстович Никола55' (Пьеротти Сантьяго (55')
26 мая. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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