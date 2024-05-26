«Аталанта» устроила разгром «Торино»

Набравшая невероятную форму «Аталанта» в воскресенье играла против «Торино». Шарль де Кетеларе имел первый момент, но немного не попал в дальний угол ворот. В следующей атаке Джанлука Скамакка с разворота с линии штрафной стрельнул в правый угол - 1:0. Адемола Лукман уложил защитника и метров с 10 промахнулся по высоте. После перехвата де Кетеларе вывел на удар Марио Пашалича, эта попытка парирована, но Лукман был первым на добивании. После перерыва Скамакка поразил ворота, вот только перед голевой передачей де Кетеларе выпустил мяч за линию - нет гола. Бельгиец ворвался в штрафную и метров с 13 в борьбе атаковал в ближний угол, кипер справился. Скамакка не смог переиграть вратаря, а Лукман добил, но и этот гол отменяется - фол. Лукман заработал пенальти на левом краю штрафной. Пашалич поразил правый нижний угол, кипер не угадал - 3:0. Лукман в который раз забил, но этот выход один на один с метким ударом ничего не дал - вне игры. Иван Илич в концовке чудом не забил ударом в упор - парировано.

«Аталанта» вышла на четвертое место и может подняться на третью строчку, если обыграет «Фиорентину». «Торино» занял девятую строчку.