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Тренер «ПСЖ» Энрике оценил кандидатуру Хвичи слухи

26 Мая 2024 • 20:35 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике хочет подписать быстрого и сильного при игре «один в один» футболиста группы атаки. Испанскому специалисту предложили кандидатуру Хвичи Кварацхелии, и Энрике очень понравился грузин. По мнению рулевого «ПСЖ», Хвича идеально соответствует игровому стилю, который он хочет поставить. Об этом всём рассказывает инсайдер на страничке @Djaameel_.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «ПСЖ» за 23-летнего Кварацхелию предложил 100 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 грузин провёл 44 официальных матча, в которых забил одиннадцать голов и отдал девять голевых передач на партнёров.

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