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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-президент «Интера» похвалил Симоне Индзаги

26 Мая 2024 • 19:46 Комментировать
Верона
...
Интер Милан
1 5.30 X 4.50 2 1.60
Через 1 ч. 31 мин.

Массимо Моратти, который ранее был президентом «Интера», высказался о работе Симоне Индзаги в миланской команде.

- Есть некоторые качества, присущие только Симоне. У него есть интеллект, нужная дотошность, а также способность становиться лучше. Очень важно, что он выиграл титул с «Интером». Побед на классе не бывает, всегда нужно прилагать усилия, чтобы добиваться результатов, -  передаёт слова экс-президента «Интера» Football Italia.

«Интер» в этом сезоне итальянского чемпионата досрочно стал чемпионом, коллектив Индзаги набрал 93 очка.

В заключительном матче сезона «Интер» на выезде сыграет с «Вероной», матч пройдёт сегодня и начнётся в 21:45 по мск.

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ВЕРОНА ИНТЕР МИЛАН
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