Конте может стать самым высокооплачиваемым тренером в истории «Наполи»

В обозримом будущем Антонио Конте может принять «Наполи». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, неаполитанский клуб направил Конте предложение по контракту на три года с рекордной для клуба зарплатой.

На следующей неделе будут обсуждаться ключевые детали по возможному сотрудничеству Конте и «Наполи». Отмечается, что 54-летний специалист воодушевлён проектом «Наполи» и всегда был открыт к работе в этом клубе.

Антонио Конте не имеет клубной прописки с конца марта 2023 года после увольнения из «Тоттенхэма». Ранее этот специалист работал в нескольких итальянских клубах, в том числе в «Интере».