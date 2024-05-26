«Наполи» и Конте: всё решится в ближайшие 48 часов

Антонио Конте может стать главным тренером «Наполи». Как сообщает на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио, решающая встреча между 54-летним специалистом и спортивным директором «Наполи» пройдёт в ближайшие 48 часов.

По данным источника, президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис уже дал добро на закрытие сделки по Конте. Ожидается, что тренер подпишет контракт на три года с зарплатой примерно в 8 миллионов евро за сезон, включая бонусные выплаты.

Антонио Конте не имеет тренерской работы с конца марта прошлого года. Тогда итальянца уволили из английского «Тоттенхэма».